Camera vista mare gratis a Lipari in cambio di qualche ora di lavoro: è boom!

Lo smart working in hotel è diventato parte dell'offerta di hospitality per moltissime strutture ricettive che ora propongono alla propria clientela di coniugare lavoro agile e relax.

Ad un concetto simile deve essersi ispirato anche l’imprenditore Luis Mazza quando ha pensato di proporre un soggiorno di 4 mesi a Lipari in una stanza con vista mare e isole. Tuttavia, nel suo caso, il vitto e l'alloggio vengono offerti gratuitamente... in cambio di aiuto (di poche ore al giorno) nella sua azienda agricola.

Pensando proprio a chi è in smartworking (o southworking, come si dice ora), Luis ha postato su Facebook la sua offerta scrivendo: "Offro una stanza con vista mare e isole, cibo, vino, acqua potabile, internet veloce, stufa a legna, libri e uso mezzi di trasporto (auto, bici e asini) a chi volesse venire a stare qui, Al numero zero (Lipari), nel periodo novembre-febbraio, per aiutarmi nei lavori agricoli (poche ore al giorno), nella gestione degli animali (asini, galline, gatti e una cana) e piccoli lavori di manutenzione ordinaria (tipo portare legna o saper cosa fare se col ponente vola il pollaio). In questo periodo capiterà che io lascerò l'isola, dunque l'aiutante prenderà il timone in mia assenza".

L'annuncio, precisa l'imprenditore, è rivolto a tutti, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla religione e dalle abitudini alimentari. "Va bene anche una coppia", conclude.

Probabilmente Luis non avrebbe mai immaginato un tale successo. Ma, evidentemente, la pace, l'atmosfera e la vista mozzafiato di quei luoghi, devono aver fatto gola a molti. Infatti, come ha raccontato lui stesso, ha ricevuto migliaia di candidature.

Ora non gli resta che decidere chi sarà il suo (fortunato) aiutante.

