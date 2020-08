Ecco come si viaggerà in futuro in aereo, grazie all'aiuto della tecnologia

In tempo di pandemia da Covid-19, ingegneri e scienziati di tutto il mondo si stanno interrogando per trovare soluzioni più o meno definitive per rendere sicuri i voli aerei, per arginare emergenze sanitarie e snellire le procedure burocratiche. L'arrivo del Covid-19 ha stravolto il mondo del turismo con pesanti ripercussioni economiche per le compagnie aeree. Ecco perché per superare il problema, sono state richieste varie modifiche e implementazioni tecnologiche per superare al meglio i viaggi.

Tra le novità: riconoscimento facciale, sanificazione degli aerei effettuate da robot e screening sanitari obbligatori. Sono queste le rivoluzioni tecnologiche che diventeranno necessarie per tutti i viaggiatori, un aiuto fondamentale per le compagnie aeree.

E così sarà facile vedere presto delle macchine, o dei robot pulitori negli aeroporti e nei veivoli, per detergere a fondo e disinfettare gli accessi e i posti a sedere. I robot penseranno a sanificare e saranno in grado di pulire profondamente con gli ultravioletti c. Si è scoperto infatti che questo tipo di ultravioletti danneggiano Dna e Rna del virus, lo bloccano e possono essere perfetti se associati a disinfettanti chimici.

Altra nuova tecnologia saranno le telecamere a schermatura termica che funzionano rilevando il calore emanato dal corpo di una persona e così si potrà subito stimare la sua temperatura interna. Infine, sicuramente necessari per evitare qualsiasi contatto fisico, macchine in grado di scansionare il viso anziché utilizzare il passaporto. Grazie a speciali sensori che sono in grado di identificare i segni distintivi delle persone.

