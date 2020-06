Il mistero della valigetta piena d'oro. Dimenticata su un treno, nessuno la reclama

Il singolare ritrovamento è avvenuto lo scorso ottobre in Svizzera, su un convoglio che percorre la tratta tra San Gallo e Lucerna. Si tratta di una valigetta piena d'oro... abbandonata. Ma a rendere ancora più misterioso e anomalo il ritrovamento è il fatto che nessuno (fino ad ora) si sia fatto avanti per rivendicarne la proprietà.

Eppure il valore del piccolo tesoro non è da poco: si tratta di lingotti d'oro per un valore complessivo di circa 170.000 euro.

In questi 8 mesi le autorità elvetiche hanno provato a rintracciare il legittimo proprietario, ma le ricerche non hanno avuto alcun esito. Così, proprio in queste ore, è emersa la notizia. La procura di Lucerna ha infatti deciso di diramare un comunicato per invitare il proprietario a farsi avanti. Quest'ultimo avrà 5 anni di tempo per rivendicare la proprietà della valigetta e del piccolo tesoro in essa contenuto.

Il dubbio sollevato da molti, però, riguarda le modalità di verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni di eventuali "presunti" proprietari dell'oro. Con tutta probabilità, infatti, ora che la notizia è di dominio pubblico, non saranno in pochi a presentarsi per tentare di rivendicarne la proprietà.

