12 maggio: Giornata Mondiale degli infermieri. Paolo Fresu rende loro omaggio. E la Regina Letizia si unisce alla Croce Rossa

Il 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell'Infermiere. Proprio nel corso della più dura emergenza sanitaria che il mondo intero ha dovuto affrontare e in cui tutto il personale sanitario si è distinto per abnegazione e valore.

Ma perché è stato scelto proprio il 12 maggio per festeggiare gli infermieri? Be', c'è un po' d'Italia nella risposta. Il 12 maggio 1820 è nata infatti a Firenze Florence Nightingale, la pioniera della professione infermieristica così come la consociamo oggi, fatta di competenza, studio e attenzione. Infatti prima di Florence, gli infermieri non erano affatto figure professionali. Grazie a Florence, che applicò invece studi scientifici e statistica alla cura dei malati durante la tragica Guerra di Crimea (ne ridusse la mortalità dal 47% al 2%), la sanità fu rivoluzionata in meglio e gli ospedali iniziarono a essere costruiti secondo le sue indicazioni. Per la sua dedizione e il suo continuo vigilare sui feriti, anche a notte fonda, Florence Nightingale fu detta "la Signora della lampada".

Numerose le iniziative per ricordarla e ricordare la Giornata internazionale dell'Infermiere. Tra queste, la campagna di raccolta fondi #NoiConGliInfermieri.

Il musicista Paolo Fresu ha invece regalato agli infermieri il brano intitolato "Perfetta" proprio in onore di Florence Nightingale.

In Spagna invece la Regina Letizia si è unita a Madrid ai volontari della Croce Rossa (di cui è presidente onorario). Si è mescolata agli operatori, ha parlato con alcune persone in difficoltà e aiutato nelle consegne di beni di prima necessità.

