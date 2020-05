L'Italia resta la meta più ambita dai turisti, anche se crollano le prenotazioni

Il settore del turismo è senz'altro uno dei più colpiti dalle conseguenza alle restrizioni messe in atto, in tutti i Paesi del mondo, per contrastare gli effetti del Coronavirus.

Sembra stiano crollando dappertutto le prenotazioni aeroportuali per il periodo estivo alle porte, la buona notizia però è che l'Italia resta comunque la meta più ambita, seguono Spagna e Francia.

L'ENIT – l'Agenizia Nazionale del Turismo – riporta alcuni dati interessanti: 407 mila le prenotazioni in Italia (soprattutto nel mese di giugno), contro le 403 mila in Spagna e le 358 mila in Francia. Guardando al futuro, le sorti economiche in questo settore si risolleveranno entro un triennio. Tuttavia, in merito gli arrivi aeroportuali, l'ufficio Studi Enit riporta un andamento ancora decrescente: scendono gli arrivi dal mercato cinese (-77,4%) e dagli Usa (-71,7%).

La social audit ENIT fa registrare però un interesse sempre alto nei confronti del turismo. Sul web si continua a cercare la parola “vacanza” che, tra il 18 marzo e il 30 aprile, ha collezionato ben 617,4 mila mention della Penisola - di cui 32,6 mila comparse sul web e 584,8 mila dai social - che hanno prodotto 186,4 milioni di interazioni, con il risultato di campagne promozionali spontanee da 331 milioni di euro. E anche nelle ultime due settimane la percentuale delle citazioni con tema turismo continua a crescere.

(Foto Getty Images)