Fare la spesa: come passare il tempo mentre si è in coda. E le app per evitare le code!

Lockdown e supermercato: una combinazione che si traduce in lunghe code armati di carrello e tanta pazienza per poter fare la spesa. Le file di fronte ai supermercati sono spesso davvero lunghe e mettono a dura prova la capacità di resistenza. Cosa fare allora per far passare più velocemente il tempo?

Un'idea può essere quella di ascoltare un audiolibro: il tempo volerà. O anche podcast sugli argomenti preferiti. Chi è un pianificatore, può approfittare del tempo speso in coda per organizzare la propria agenda in previsione del momento in cui l'Italia uscirà dal lockdown e dunque gestire appuntamenti e impegni. Gli amanti della musica possono creare delle playlist (anche personalizzate, da inviare a amici e parenti); quelli dei rebus e dei giochi d'intelligenza mettersi alla prova on line. I più creativi possono stilare la lista di tutto quel che faranno dopo la ripresa delle attività o magari, perché no, scrivere finalmente una bella lettera alla persona più cara.

Se invece proprio non ce la fate a stare in coda, ma non volete ricorrere alla spesa on line, possono venirvi in aiuto due app "tagliacoda" create da due grandi catene di supermercati (le app per ora sono attive a Milano, Verona, Sesto Fiorentino, Biella e in alcune città della Liguria)

La prima è CoD@casa, una piattaforma online grazie alla quale, dopo essersi registrati, si può prenotare l’ingresso in punto vendita in una determinata fascia oraria. All'ingresso del supermercato va mostrata la prenotazione all’addetto all’ingresso.

La seconda si chiama Ufirst (per ora attiva in alcuni supermercati di Milano, Sesto Fiorentino, Biella e Verona) e permette di inserirsi in una coda virtuale. L'app ci comunica quante persone ci precedono e avvisa dieci minuti prima che arrivi il proprio turno.

(Foto di Alexas_Fotos da Pixabay)