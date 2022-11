Whoopi Goldberg. 3 film indimenticabili nel giorno del suo compleanno!

Tanti auguri Whoopi Goldberg! L’attrice statunitense è nata il 13 novembre 1955 ed è stata una delle attrici più rappresentative degli anni 80 e 90 interpretando ruoli magnifici e prendendo parte a film cult. Nel 1991 l’attrice ha anche vinto un premio Oscar come attrice non protagonista per il film “Ghost", la seconda afroamericana della storia ad essere premiata dall’Academy.

Per celebrare al meglio il compleanno di Whoopi Goldberg ecco 3 film indimenticabili cui ha preso parte.

1. Sister Act

Di sicuro il film in cui tutti la ricordano. La Goldberg interpreta una testimone oculare di un delitto che per proteggersi dai malviventi che la vogliono morta finisce in incognito in un convento di suore. Qui, grazie alla sua passione per la musica, riuscirà a prendere in mano le redini del coro e ad avvicinare alla chiesa i giovani. Una delle commedie statunitensi migliori di tutti gli anni 90.



2. Ghost – Fantasma

Film cult, è ancora oggi accreditato come uno dei migliori film di successo degli anni ‘90. La Goldberg interpreta la truffatrice Oda Mae Brown, donna con la quale si mette in contatto il fantasma di Sam (Patrick Swayze) per chiederle aiuto. Nonostante il film sia drammatico, la parte di Whoopi Goldberg è spassosa e divertente e, come detto, gli è valsa la vittoria del premio Oscar.



3. Il colore viola

Steven Spielberg l’ha scelse come protagonista di un film molto importante, che narra la vita di una donna afroamericana agli inizi del XX secolo nel sud degli Stati Uniti. Il film ebbe un enorme successo e ottenne 11 nomination per gli Oscar e la Goldberg fu candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista che però quell'anno andò a Geraldine Page per “In viaggio verso Bountiful”.