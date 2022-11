Bob Dylan: a Roma in mostra i dipinti e le sculture che ha realizzato. Il video

Bob Dylan non è solo un grande musicista e Premio Nobel 2016 per la Letteratura. L'artista è anche pittore e scultore, attività a cui si dedica da ben 60 anni. E adesso una mostra al MAXXI di Roma permette anche al pubblico italiano di apprezzare le sue opere. Intitolata Bob Dylan. Retrospectrum mostra oltre 100 creazioni di Dylan.

Il musicista ha dichiarato: "Questa mostra vuole offrire punti di vista diversi, che esaminano la condizione umana ed esplorano quei misteri della vita che continuano a lasciarci perplessi. È molto diversa dalla mia musica, naturalmente, ma ha lo stesso intento”. Dylan frequentò un corso di pittura di Norman Raeben nel 1974. In quel periodo, si occupò anche delle copertine di alcuni suoi album, ("Self Portrait", "Planet Waves", "Music From Big Pink" dei The Band).

Della sua arte, Dylan ha detto: "non associo i miei dipinti a momenti particolari o a particolari stati mentali, vedo il tutto come parte di un lungo arco di vita in cui si ricevono stimoli” e anche: "credo che la chiave per il futuro sia nei resti del passato”.

(Foto Getty Images)