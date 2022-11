Da David Bowie a Lady Gaga: le star che hanno dato il loro nome a nuove specie animali

In fondo, è davvero un segnale di fama globale. Perché essere scelti per dare il proprio nome a nuove specie animali indica quanto si sia immensamente celebri. E' quanto è accaduto ad alcune grandi star della musica, che hanno ispirato ricercatori e scienziati alla ricerca di un nome per le nuove specie viventi scoperte.

David Bowie per esempio ha dato il nome a un ragno. Né poteva essere altrimenti (ricordate i suoi Spiders from Mars?). Così adesso abbiamo il ragno Heteropoda davidbowie, battezzzato così nel 2008 dal Dr. Peter Jäger, studioso del Senckenberg Research Institute di Francoforte. Questo ragno si trova solo in alcune zone di Malesia, Singapore, Indonesia e Thailandia

E' una mosca cavallina ad aver invece preso il nome da Beyoncé. Caratteristica di questa specie è un didietro assai accentuato ed elegantemente dorato. Così, Bryan Lessard, ricercatore del' Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, lo ha battezzato Scaptia (Plinthina) beyonceae.

Elton John può invece vantarsi di avre dato il suo nome a un gamberetto, il Leucothoe eltoni. Il crostaceo vive sulla barriera corallina della provincia di Raja Ampat in Indonesia.

Ancora gamberetti per i Pink Floyd. Un team di scienziati della Seattle University, dell'Oxford University Museum of Natural History e della Brazil’s Universidade Federal de Goiás ha battezzato col nome della band una specie rinvenuta nell'Oceano Pacifico, la "Synalpheus pinkfloydi". Si tratta di gamberetti assai rumorosi: quando serrano rapidamente le loro grandi chele producono un profondo boato che stordisce (e a volte uccide) i pesci più piccoli.

A Bono degli U2 è toccato invece l'onore di dare il nome a un ragno scovato da Jason Bond dell'Alabama's Auburn University nel deserto californiano del Joshua Tree National Park. Gli U2 battezzarono proprio "The Joshua Tree" il loro celebre album del 1987. Ecco dunque perché il ragno fu chiamato Aptostichus bonoi.

E' stata chiamata con il nome di Lady Gaga poi una cicala scoperta da un team della University of Illinois. Il motivo? Ha un aspetto bizzarro e comunica "cantando" con i suoi simili. Così, è stata battezzata Kaikaia gaga.

