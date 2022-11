Anita Baker: un grande ritorno

Splendide notizie per tutti i fan di Anita Baker.

L'artista ha infatti annunciato che tornerà a esibirsi dal vivo, a quasi 30 anni di distanza dal suo ultimo tour.

La Baker suonerà nel 2023 per 15 date in Nord America. L'avvio del tour sarà a febbraio, in Florida, in occasione dei 40 anni dall'uscita del suo album di debutto "The Songstress".

"Aspettando di passare del tempo pazzo e meraviglioso con i miei fan", ha dichiarato Anita. Durante i concerti ci saranno anche ospiti a sorpresa e nuove canzoni.

(Foto Getty Images)