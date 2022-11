Celine Dion è di ritorno: finalmente le belle notizie!

Ottime notizie per tutti i fan di Celine Dion.

L'artista ha rivelato sulla sua pagina Instagram che belle novità sono in arrivo. Celine interpreterà infatti un film, "Love Again". Si tratta di una commedia romantica che ha per protagonisti Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan (reso celebre dalla serie tv "Outlander"). E uscirà anche della nuova musica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Céline Dion (@celinedion)

"Ci vediamo al cinema", si legge su Instagram "Celine reciterà con @priyankachopra e @samheughan e pubblicherà nuova musica per la commedia romantica LOVE AGAIN (nuovo titolo) in uscita il 12 maggio (nuova data)- Team Celine".

Celine Dion aveva affrontato diversi problemi di salute che le avevano impedito di proseguire il suo Courage Tour e posticipato la sua residency al Theater at Resorts World di Las Vegas.

(Foto Getty Images)