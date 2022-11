Vasco canta Albachiara con il sindaco di Roma: il video

“Ricevere questa preziosa statuetta è un grande onore; Roma. ti ho conquistata. Volevo dedicare questo riconoscimento a mio padre. Lui guidava il camion e portava la frutta ai mercati generali: partiva alle 2-3 di notte per Roma. Non ha visto tutto questo, questa straordinaria avventura che ho vissuto. Sono orgoglioso e fiero". Così Vasco Rossi, ricevendo in Campidoglio la Lupa d'Oro. Si tratta del massimo riconoscimento che la città conferisce a personalità illustri che hanno lasciato un segno nella cultura e nell'immaginario collettivo della capitale stessa.



Prima della premiazione duetto a sorpresa tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e Vasco Rossi: al suo arrivo in Campidoglio, il cantante è stato accolto nell’ufficio del primo cittadino. Qui Gualtieri, che ha sempre una chitarra a disposizione, ha accompagnato Vasco sulle note di “Albachiara”.

(Foto Getty Images)