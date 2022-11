Mick Jagger torna a rilassarsi in Sicilia

Mick Jagger è tornato nel nostro paese. Non è un mistero che l'artista britannico sia profondamente innamorato dell'Italia. Lo aveva ricordato anche durante il suo ultimo concerto a Milano, il 21 gennaio 2022, allo stadio San Siro: "sono passati cinquantacinque anni dal primo concerto in Italia. Grazie per essere ancora con noi".

Jagger ha scelto di far ritorno in Italia per rilassarsi. Lo confessa l'artista stesso sulla sua pagina Instagram: "Mi riposo in Italia, dopo qualche sessione di songwriting!".

A giudicare dalle immagini pare proprio che Mick sia tornato in Sicilia, si direbbe nella zona di Siracusa.

Jagger si era già concesso un lungo periodo di vacanza in Sicilia, tra il 2020 e il 2021 e pare voglia acquistare una casa a Portopalo di Capo Passero.

Il fatto che la band sia stata intenta a scrivere nuove canzoni fa anche sperare i fan sull'arrivo di un nuovo album.

(Foto Getty Images)