Ed Sheeran nel ruolo di Dido: il video

Los Angeles ha ospitato la cerimonia annuale di ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame di numerose grandi star del panorama internazionale.

Quest'anno sono stati ammesse celebrità come Eurythmics, Duran Duran, Lionel Richie, Carly Simon, Pat Benatar, Dolly Parton ed Eminem.

La cerimonia è stata ricca di momenti musicali emozionanti. Tra questi, Lionel Richie, che ha eseguito con Dave Grohl una versione particolare di "Easy" dei Commodores e Dolly Parton, che si è esibita con Rob Halford sulle note di "Jolene".

Eminem si è invece esibito con Steven Tyler degli Aerosmith in "Sing For The Moment" e con Ed Sheeran in una memorabile versione di "Stan". Ed ha cantato le strofe in origine cantate da Dido.

(Foto Getty Images)