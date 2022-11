Sono questi i 10 album più belli di tutti i tempi

L'elenco dei 500 migliori album di tutti i tempi fu pubblicato nel 2003 dal magazine 'Rolling Stone', e aggiornato nel 2012. Nel corso degli anni, è stato l'articolo più letto e discusso nella storia della rivista. Ma nessun elenco è definitivo: i gusti cambiano, emergono nuovi generi, la storia della musica continua a essere riscritta.

Così, è arrivata una nuova versione grazie alle liste dei 50 migliori dischi redatte da oltre 300 fra artisti, produttori, critici e figure dell'industria musicale (dai programmatori radiofonici, ai capi delle etichette). L'elettorato comprende: Beyoncé, Taylor Swift e Billie Eilish; artisti emergenti come HER, Tierra Whack e Lindsey Jordan di Snail Mail; musicisti veterani, come Adam Clayton e The Edge degli U2, Raekwon (Wu-Tang Clan), Gene Simmons e Stevie Nicks.

Già nel 2003 si parlava della morte dell'album, ma ancora oggi un'uscita è più rilevante che mai, anche se intraprendere un progetto come questo è sempre più difficile, in un'era di streaming e gusto frammentato.

Dell'elenco, 86 album sono di questo secolo e 154 nuove aggiunte (non presenti nelle precedenti versioni). Grande novità: n° 1 non è più "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Il capolavoro dei Beatles, in cima alla classifica sia nel 2003 che nel 2012, è stato scalzato da "What's Going On", classico di Marvin Gaye del 1971.

Ecco la top ten:

1 "What's Going On", Marvin Gaye

2 "Pet Sounds", The Beach Boys

3 "Blue", Joni Mitchell

4 "Songs in the Key of Life", Stevie Wonder

5 "Abbey Road", The Beatles

6 "Nevermind", Nirvana

7 "Rumours", Fleetwood Mac

8 "Purple Rain", Prince

9 "Blood on the Tracks", Bob Dylan

10 "The Miseducation of Lauryn Hill", Lauryn Hill

(foto Getty Images)