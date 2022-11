Giorgia: ecco il video del nuovo singolo Normale

Giorgia è finalmente tornata. L'artista ha pubblicato infatti il 4 novembre il suo nuovo singolo, intitolato "Normale".

Sono passati sei anni dall'uscita dell'ultimo album, "Oro Nero" e adesso i fan possono davvero gioire, perché la cantante ha anche annunciato l'arrivo di un suo nuovo album di inediti.

Per adesso non ci resta che ammirare Giorgia nel video di "Normale".

Si tratta di una clip d'autore. A girarla infatti è stato Rocco Papaleo: nelle immagini Giorgia cammina per le strade di Roma e chiede ai passanti cosa voglia dire per loro essere normale.

Giorgia sarà inoltre la protagonista del nuovo film girato da Rocco Papaleo,"Scordato". Si tratta di una commedia che racconta le traversie di Orlando, accordatore di pianoforti. A causa di un problema alla schiena, l'uomo dovrà riandare al suo passato e rievocare gli eventi della sua vita che gli hanno causato un trauma. Ad aiutarlo, l'affascinante fisioterapista Olga.

Giorgia interpreta proprio il personaggio di Olga.

Rocco Papaleo ha spiegato così al quotidiano La Repubblica, perché ha voluto Giorgia come protagonista: "E' stata una scelta ponderata, lei era attratta, conosceva i miei film, ma è una che prende le cose molto sul serio, abbiamo fatto delle prove e lei sapeva già a memoria molte parti del copione, s'era messa lì a studiare, con grande dedizione. Insomma ci abbiamo messo un po' a sciogliere la riserva, e solo dopo aver lavorato, come non mi era mai successo prima... non posso non farla cantare, ma non sarà una vera e propria performance canora, diciamo che canticchierà. È una cosa che lei fa part time, secondaria rispetto alla professione principale che è quella di fisioterapista, molto eccentrica, l'esibizione arriva a svelare un piccolo apologo che ha a che fare col tema del film che è l'armonia, o meglio come far parte di un'armonia".

E ancora, sul film, che è "sui benefici del perdono. Grazie a quello si scioglie la patina di rancore con cui a volte si vive, malissimo. È una commedia, con dei riflessi musicali, esattamente come la mia vita. Ho scelto questo lavoro per toccare la musica anche se da un punto di vista marginale".

