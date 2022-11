Adele rivela come si pronuncia davvero il suo nome

Adele è un nome facile da pronunciare. In italiano di sicuro, ma pure in inglese non è che presenti poi chissà quali difficoltà. Eppure Adele (sì, proprio lei, la cantante) ha fatto sapere che finora tutti o quasi hanno sbagliato a farlo.

E’ successo a Los Angeles durante un appuntamento in cui l’artista londinese rispondeva alle domande dei fan. "Annie da Londra", collegata con una piattaforma web, chiede: “Adele, nel tuo viaggio verso l'amore per te stessa mentre scrivevi 30, la tua prospettiva su come ti vedevi quando scrivevi 25 è cambiata del tutto, come?".

La risposta dell’artista è di quelle che non ti aspetti: “Wow, da dove vieni? Enfield o qualcosa del genere? Hai pronunciato il mio nome perfettamente!".

Ora, come bisogna dunque pronunciare Adele? Sentiamo la diretta interessata: "Si dice Huh-dale invece di Ah-dell".

La cantante intanto ha fatto parlare di sé anche per il suo outfit di Halloween: sempre nella megalopoli californiana ha preso parte alla “Night of Terror” in un locale presentandosi vestita come un agente di “Men in Black”, completo nero e cravatta.

Adele dressed up as the Men in Black (1997) for Halloween. She was at the “Night Of Terror” party last Monday in Los Angeles. pic.twitter.com/enCS9X2pNZ — Adele Daily (@adeledailynet) November 2, 2022

Una serata in cui si è fatta notare anche per aver ballato su un celebre brano di Rihanna.

(foto Getty Images)