Harry Styles: il suo commovente omaggio a Olivia Newton-John

Harry Styles si è travestito da Danny Zuko, il celebre personaggio interpretato da John Travolta nel film "Grease", per la tappa del suo tour di Halloween a Los Angeles. L'artista ha sfoggiato un outfit total black.

Il look ricordava quello del periodo in cui Styles era negli One Direction e aveva un tocco di personalizzazione nella scritta rossa sulla schiena, "Harryween". A completare l'insieme, una parrucca di colore nero corvino. Anche la sua band ha rispettato il tema "Grease", interpretando i vari personaggi della Rydell Highschool e cantando la celebre hit "You're The One That I Want".

Il punto più commovente è stato toccato con la cover di "Hopelessly Devoted To You", tributo a Olivia Newton-John, scomparsa l'8 agosto di quest'anno. Durante l'esibizione scorrevano le immagini dell'attrice.

(foto Getty Images)