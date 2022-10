Taylor Swift rende omaggio a Lady Diana

Dai film alla letteratura, Diana Spencer ha ispirato moltissime opere d'arte, per il suo carattere e per la sua storia. Questa volta, l'omaggio a Lady D arriva da Taylor Swift. La cantante americana ha da poco pubblicato l'album "Midnights".

Nel brano "Vigilante Shit", contenuto nel disco, si racconta la storia dei una separazione. Le parole "Ora si prende la casa, si prende i bambini, si prende l'orgoglio. Sembra così carina, ultimamente si veste per vendetta". In quest'ultima frase emerge la citazione del famoso "revenge dress" della Principessa. Lady Diana indossò quel tubino sexy nel 1994, dopo la dichiarazione del consorte Carlo sulla sua infedeltà coniugale.

Il tubino con le spalle scoperte è passato alla storia come l'abito della rivalsa: dimostrazione che Lady Diana stava benissimo e che l'unico ad aver perso era il marito. Nel 2021 Taylor Swift aveva addirittura indossato un capo simile, al Late Night with Seth Meyers. I fan di Taylor, inoltre, hanno ipotizzato che l'artista abbia scritto "Tolerate It" (dall'album "Evermore") ispirandosi alla relazione tra Carlo e Diana. Ma la popstar non ha mai confermato.

(foto Getty Images)