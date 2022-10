Franco Battiato, arriva il film: il video

Arriva nelle sale cinematografiche, dal 28 novembre al 4 dicembre, il film dedicato a Franco Battiato. Diretto da Marco Spagnoli, si intitola "Franco Battiato – La Voce del Padrone".

Si tratta di un viaggio per scoprire, grazie a esibizioni del Maestro, immagini di repertorio e racconti di personaggi celebri, la vita e la musica di Battiato. Voce narrante è quella di Stefano Senardi, noto produttore discografico, co-autore del film e amico di Battiato. Tra le testimonianze racchiuse nel film, quelle di Nanni Moretti, Willem Dafoe, Oliviero Toscani, Caterina Caselli, Mara Maionchi, Morgan, Alice, Carmen Consoli, Andrea Scanzi.

Il regista ha presentato così il film: “Franco Battiato è stato e rimarrà un artista unico da tanti punti di vista e la presenza di Stefano Senardi ci aiuta a comprenderlo sotto diversi aspetti: umano, artistico, amicale, intimo. Ad accompagnarlo in questo meraviglioso viaggio troviamo personalità strepitose dell’entertainment italiano ed internazionale che, per la prima volta, elaborano dinanzi alla macchina da presa una riflessione sul perché e sul come sono stati anche loro protagonisti del lavoro e della vita di questo cantautore”.

(Foto Getty Images)