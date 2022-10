Adele confessa la sua nuova passione

Se non ce l’avesse fatta con la musica, Adele avrebbe fatto l’insegnante. La cantautrice britannica dal patrimonio ultramilionario vuole prendersi una pausa dalla musica e laurearsi in Letteratura inglese. Lo ha raccontato lei stessa durante una sessione di domande e risposte ai fan per la promozione del nuovo video di "I Drink Wine" a Los Angeles.

Ma tranquilli… non prima della residency a Las Vegas che inizierà a novembre, dopo essere stata bruscamente rimandata lo scorso gennaio con gran disappunto di tutti! Qualche tempo fa aveva dichiarato: “So che per alcuni di voi è stata una decisione orribile la mia, quando ho cancellato i concerti e me ne pentirò sempre, ma vi prometto che è stata quella giusta. Stare con voi in uno spazio così intimo ogni settimana è ciò che non vedo l'ora di fare e vi darò il meglio di me in assoluto. Grazie per la vostra pazienza, vi voglio bene Adele".

Ma dopo Las Vegas, niente album per un po’, stando a quanto riferisce The Sun, che cita la cantante, la quale, con rammarico, rimpiange di non aver continuato il percorso scolastico da adolescente: "Sento decisamente di usare la mia passione per l'inglese in quello che faccio. E anche se non fossi riuscita a trovare un lavoro dalla mia laurea, vorrei essere andata all'università, vorrei aver fatto quell'esperienza...".

Ora non sperate di poterla vedere seduta a prendere appunti sui banchi di un vero Ateneo. Al tabloid britannico ha specificato: "Non andrò all'università, la farò online e con un tutor, ma questo è il mio piano per il 2025. È solo per ottenere la qualifica...".

(foto Getty Images)