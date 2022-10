Elton John riceve un incredibile omaggio: il video!

Elton John sta ultimando il suo memorabile ultimo tour, quel Farewell Yellow Brick Road Tour che lo sta portando in giro per il mondo. E proprio negli Stati Uniti, nell'Ohio per la precisione, Elton ha ricevuto un meraviglioso omaggio.

Due marching band si sono infatti unite per il loro tributo all'artista. Si tratta della Ohio State University Marching Band e della Hawkeye Marching Band. Insieme, i due gruppi hanno dato vita a oltre dieci minuti di musica e coreografie dedicate ad Elton John, per celebrare i suoi 50 anni di carriera. Queste sono state le hit di Elton eseguite: “Goodbye Yellow Brick Road”, “Saturday Night’s Alright for Fighting” ,“Don’t Go Breaking My Heart” ,“Crocodile Rock” ,“Tiny Dancer” ,“Rocket Man” e “I’m Still Standing”. Ecco il video completo dell'esibizione.

Esibirsi insieme, per delle marching band, è una grande fatica: bisogna infatti coordinarsi a livello musicale e coreografico. Elton John ha apprezzato immensamente l'omaggio, ringraziando con un post entusiasta sulle sue pagine social.

