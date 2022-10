Il frontman dei Måneskin piange la scomparsa del nonno

Damiano dei Måneskin piange per la morte del nonno e sui social posta un toccante addio.

Il frontman della band romana, al vertice delle classifiche mondiali anche con l'ultimo singolo The loneliest, su Instagram ricorda tutte quelle cose che ha fatto con lui.

Le tante prime volte di un nipote e di un nonno."Mi hai fatto ridere, tanto, oggi mi fai anche un po' piangere". Scrive commosso e sceglie una bellissima foto scattata in estate, mentre il nonno sorridente e sereno leggeva il giornale, un momento di vita quotidiana.





In queste ore i fan stanno inondando di affetto Damiano con numerosi messaggi di cordoglio.

Tra i tanti ne abbiamo scelti due, il primo è quello di una ragazza: "Sono sicura che queste parole dolcissime saranno arrivate fino alla sua nuova dimensione, colpendolo al cuore, come solo tu sai fare".

E ancora: "Ricorda che lui è sempre insieme a te, ti guarda, e saprà sempre tutto ciò che fai e che costruirai con il tuo grande talento".



Un lutto grande per Damiano e per i Måneskin che stanno vivendo un periodo di grandi soddisfazioni e affermazioni internazionali. La prossima estate la band debutterà negli stadi. Due le date evento da segnare in agenda: il 20 luglio all'Olimpico di Roma e il 24 luglio al Meazza di Milano.

(Foto Getty Images)