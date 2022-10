Rod Stewart prende in affitto una casa per ospitare una famiglia ucraina

Rod Stewart ha affittato una casa per ospitare una famiglia di rifugiati ucraini composta da 7 persone. Il musicista e la moglie, Penny Lancaster, pagano l'affitto per una dimora nel Berkshire dove vivono Rostyslav e Olena con i figli Taras, di 17 anni, Kostya, di 16, Roman, di 13, Mariia, di 10, e Dymtro, di 2.

Rod, fatto cavaliere nel 2016 per i suoi meriti in campo artistico e in quello della beneficenza, si è detto sconvolto da quanto sta accadendo in Ucraina e ha ribadito che è suo dovere aiutare chi ha bisogno. "Di solito non faccio pubblicità ai miei gesti di beneficenza", ha rivelato il musicista "ma ho pensato: sono cavaliere, titolo che mi è stato conferito per quel che ho ottenuto nella vita e per le mie attività benefiche nel corso degli anni".

Rod e il nipote Warren avevano riempito dei camion con beni di prima necessità. I camion si erano poi diretti alla frontiera con l'Ucraina ed erano tornati indietro portando a Berlino 16 rifugiati.

Il musicista ha anche dato un lavoro nella sua tenuta nell'Essex a due altri profughi ucraini.

Rostyslav e Olena hanno dichiarato: “Ringraziamo di cuore Sir Rod Stewart, Warren Cady, i suoi genitori e le le loro famiglie per la loro disponibilità e i loro cuori grandi e sinceri. Grazie al loro aiuto e al duro lavoro di Warren i nostri bambini adesso sono salvi e possono andare a scuola, conducendo una vita normale. Ringraziamo il Governo Britannico e i residenti di Bracknell, gli insegnanti dei nostri figli e tutto il popolo britannico per il loro prezioso e continuo aiuto all'Ucraina".

(Foto Getty Images)