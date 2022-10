Sam Smith: arriva il nuovo album. E sarà una rivoluzione!

Sam Smith ha annunciatol'uscita del suo nuovo album. Si tratta del quarto album in studio per l'artista britannico.

Il disco si intitola "Gloria" e arriva il 27 gennaio. Ad anticiparlo, il singolo “Unholy” con Kim Petras.

Sam ha dato la bella notizia ai suoi fan con un post sulle sue pagine social: “Sono commosso ed emozionato all’idea di pubblicare ‘Gloria’ e presentarvi questo lavoro. È stato magico realizzare questo pezzo di musica e pubblicando questo disco vi sto donando una parte del mio cuore e della mia anima. ‘Gloria’ mi ha fatto passare dei momenti bui, ma è stato anche un faro per me nella mia vita. Spero che possa esserlo anche per voi. Grazie per avermi aspettato”.

Quel che si sa finora è che nel disco si trovano 13 brani, realizzati tra Los Angeles, Giamaica e Londra. Il comunicato stampa descrive l'album come una "rivoluzione personale" per l'artista, che affronta temi come "sesso, bugie, passione, espressione di sé e imperfezione".

