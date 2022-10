Elton John da record: il suo tour è il terzo tra quelli col maggior incasso

Elton John sta davvero facendo la sua storia: il suo Farewell Yellow Brick Road Tour è il terzo per ora tra quelli che hanno più guadagnato nel tempo, con una cifra di oltre 660 milioni di dollari. La stima è di Billboard Boxscore, che segnala annche come Elton abbia venduto of 4 milioni e mezzo di biglietti nel corso di 257 concerti (dati aggiornati al 9 ottobre).

AL primo posto tra i tour col maggior incasso ci sono gli U2 con 736,4 milioni di dollari (per il loro 360 Tour) ed Ed Sheeran, con i suoi 776.4 milioni di dollari per il Divide Tour.

In un'intervista al quotidiano canadese Globe and Mail, Elton ha dichiarato: "Ho ottenuto tutto quanto era possibile. Sono vicino alla mia famiglia. Ho fatto e sono stato ricompensato con tanti eventi meravigliosi, ho conosciuto così tante persone straordinarie. Non c'è niente nella mia vita che potrei desiderare oltre, tranne che i miei figli crescano bene. Vorrei restare a questo livello di felicità".

(Foto Getty Images)