Dean Lewis: in arrivo il nuovo singolo e un album

Buone notizie per i fan del cantautore australiano Dean Lewis, noto anche perché numerosi suoi brani sono stati utilizzati come colonne sonore di serie tv molto famose come "Grey’s Anatomy", "Riverdale" e "Suits". Tra i suoi singoli più noti, “Falling Up” e “Be Alright” ( 11 volte Platino in Australia, triplo Platino negli Stati Uniti, Platino nel Regno Unito e in Italia).

L'artista ha collezionato numerosi premi e sta ultimando un tour mondiale dalle date esaurite. Ultimamente ha anche fatto tappa a Milano per uno show sold out.

Il nuovo singolo di Dean Lewis esce il 28 ottobre e si intitola “How Do I Say Goodbye”. La canzone anticipa l'album "The Hardest Love", in uscita il 4 novembre.

“How Do I Say Goodbye” è accompagnato da un emozionante video, ricco di scene familiatri dell'artista, che vi appare da bambino. La canzone è infatti un omaggio al padre scomparso .

“Quando scrivo musica non voglio solo connettermi alle orecchie dell’ascoltatore. Voglio connettermi anche con il suo cuore. Diciamo però che quando riesco a raggiungere entrambi, è ancora meglio”, ha raccontato l'artista: “sono andato in profondità con questo nuovo lavoro, lavorando su quella nicchia di cose che sono bravo a fare e concentrandomi sulla mia voce, la mia ragion d’essere”.