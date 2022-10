Måneskin: ecco il video di The Loneliest. Che ha fatto correre a Damiano un grandissimo rischio

I Måneskin hanno pubblicato il video della loro canzone "The Loneliest". Il brano, amatissimo già dai fan, sta scalando le classifiche.

La clip, scritta e diretta da Tommaso Ottomano, è ambientata nel suggestivo parco di Villa Tittoni a Desio (Brianza). Le riprese hanno però comportato dei rischi per il cantante, Damiano David. L'artista stesso ne ha parlato durante la diretta YouTube che ha anticipato la pubblicazione del video.

Damiano, che doveva girare delle scene sott'acqua, ha rivelato che “Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio”.

Damiano ha anche parlato della canzone "Assieme a 'Coraline' questa è la canzone più personale che ho scritto. Non sono più insicuro e sono perciò pronto ad aprirmi... 'The Loneliest' è stata scritta alla fine di una sessione di lavoro a Los Angeles durata tre mesi e mezzo: “È una delle ultime a cui ho lavorato. Gli altri membri del gruppo ricevevano i loro amici, la mia ragazza invece era malata e non poteva venire a trovarmi. Mi mancava casa, mi mancavano le cose fondamentali. E ho pensato: che cosa succederebbe se dovessi perdere per sempre queste cose? E poi, ribaltando la prospettiva: che cosa direi alle persone a cui voglio bene se un giorno dovessi sparire io?”.

