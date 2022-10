Madonna, che faccia! I chirurghi plastici dicono la loro

Madonna, 64 anni, sta facendo preoccupare i fan: negli ultimi video e nelle foto pubblicate sui social appare davvero irriconoscibile, ben diversa dalla bellissima artista di qualche tempo fa.

Il sito PageSix ha intervistato un team di chirurghi plastici per capire cosa è stato fatto al viso di Madonna. Il dottor Ramtin Kassir ha dichiarato: "il suo viso ha una forma a V troppo esagerata". Il dottor Ehsan Ali, CEO della clinica Beverly Hills Concierge Doctor and Urgent Care, ha elencato i 9 interventi di chrirugia plastica che a suo parere Madonna ha effettuato.

"Sicuramente un lifting", ha esclamato "Si vede la pelle tirata indietro e tesa, senza rughe o cedimenti. Il lifting facciale altera anche la forma degli occhi, che sembrano infatti allungati all'indietro". I due medici concordano anche sul fatto che madonna abbia fatto anche una plastica al naso, adesso molto stretto. Il dottor Ali parla anche di botox, perché il viso di Madonna "non mostra il minimo movimento e non ha linee d'espressione, il che conferma l'utilizzo di numerose dosi di botox in fronte, intorno agli occhi, sulle palpebre".

Sia il dottor Ali che il dottor Kassir concordano sugli zigomi gonfiati con filler e troppo alti e prominenti. Stessa opinione per Pamela Weinberger, physician associate della clinica di Miami Plump Cosmetics and Injectables. La dottoressa aggiunge che anche la fronte è stata sottoposta a trattamenti. Il dottor Kassir nota che l'attaccatura dei capelli risulta spostata indietro: "è stato eseguito un lifting alla fronte, sono state praticate incisioni all'attaccatura dei capelli per tirare su la fronte e le sopracciglia.

La dottoressa Weinberger ipotizza anche l'uso di botox per la mascella, che adesso sembra troppo piatta e allungata, Secondo il dottor Ali, invece, la mascella di Madonna è stata sottoposta a liposuzione, come pure il collo.

I tre medici concordano sull'eccessiva chirurgia plastica alla quale la star si sarebbe sottoposta. E la dottoressa Weinberger ipotizza un costo di 30.000 dollari per riportare alla normalità il viso dell'attrice, ripulendolo da tanti interventi invasivi.

(Foto Getty Images)