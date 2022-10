Freddie Mercury: l'anteprima video della nuova canzone

E' in arrivo una canzone inedita del grande, inimitabile Freddie Mercury. Ad annunciarlo quest'anno erano stati i Queen, che sono stati di parola: arriva adesso infatti "Face It Alone".

L'annuncio era stato dato poco prima del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II: “Abbiamo trovato una piccola chicca con Freddie, di cui ci eravamo quasi dimenticati“, avevano dichiarato i Queen.

La canzone è del periodo in cui i Queen e Freddie stavano registrando l'album "The Miracle", penultimo disco cui prese parte Mercury. Pubblicato nel 1989, conteneva la hit "I Want It All". Tra le migliaia di ore di registrazioni, è stata trovata "Face It Alone".

La pubblicazione del brano si deve al duro lavoro di abili ingegneri del suono, che sono riusciti a ricomporlo perfettamente e adesso al band può davvero esclamare che "Face It Alone" è “bellissima, commovente e molto appassionata“.

