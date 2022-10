Il 15 ottobre 2021: Adele pubblica "Easy On Me".

La canzone anticipa l'album "30", quarto disco in studio della cantante britannica.

La clip di "Easy On Me" è stata realizzata in Québec e diretta dal celebre regista Xavier Dolan ("J'ai tué ma mère", "È solo la fine del mondo", "La mia vita con John F. Donovan", "Matthias & Maxime"), già autore del video per "Hello".

(Foto Getty Images)