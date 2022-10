Sade sta per uscire con un nuovo album

Questa è la notizia che i fan di Sade aspettavano da molto tempo: l'artista britannica ha infatti registrato un nuovo album, che dovrebbe essere in uscita a breve.

Inoltre, le canzoni sono state registrate nello studio di Brad Pitt in Francia. A raccontarlo al magazine Billboard sono stati proprio Pitt e il produttore francese Damien Quintard.

Pitt e Quintard hanno ristrutturato i Miraval Studios dello Château Miraval, di proprietà dell'attore, dove erano stati realizzati dischi leggendari come "The Wall" dei Pink Floyd, "Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me" dei Cure e "Blow Up Your Video" degli AC/DC. Adesso è la volta di Sade, definita da Brad Pitt "una reale".

Damien Quintard ha affermato: "Puoi sentire l'amore che Sade e la sua band hanno per questo luogo... E' un sogno fatto realtà vedere questi studi funzionare di nuovo".

L'ultimo album di studio di Sade, "Soldier of Love", è uscito nel 2010.

(Foto Getty Images)