Madonna si dichiara gay. E fa discutere. Il video

Madonna ha lanciato l'ennesima provocazione. Questa volta, lo ha fatto attraverso un video di TikTok in cui si è dichiarata gay.

Nella clip, una Madonna come mai l'avevamo vista con capelli decolorati rosa e sopracciglia sbiancate, lancia un paio di slip in un cestino da biancheria, affermando "Se non ci riesco, significa che sono gay". Segue la scritta: "Non ci sono riuscita, sono gay".

Il video ha suscitato polemiche, ma soprattutto tanti interrogativi. Madonna ha spesso baciato numerose donne (tra le più celebri, Britney Spears e Christina Aguilera) e si è anche detta bisessuale. Dunque, si tratta di una dichiarazione non così scandalosa, specialmente di questi tempi. Inoltre, appena pochi giorni fa sui social si è parlato di un altro coming out celebre, quello del giocatore di calcio Iker Casillas, che pare sia falso. Un modo per ironizzare sulla vicenda? Chissà.

(foto Getty Images)