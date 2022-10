Oggi esce "Loser" di Charlie Puth

Lo straordinario giovane artista, autore e producer multiplatino Charlie Puth torna a farsi sentire con il nuovo singolo "Loser", dall'album "Charlie".

Il cantante ha ottenuto numeri decisamente impressionanti: 24,4 miliardi di ascolti globali, 19 certificazioni platino e 2 oro in Italia.

Charlie Puth si racconta in questo album completamente autobiografico in stile melodic-pop: intende proprio trasmettere le varie sfumature della sua personalità, tra vulnerabilità, sicurezza in se stessi, esperienze di vita, motivi di ilarità, relazioni sentimentali, etc.

I suoi fan hanno potuto farsi un'idea del nuovo sound dell’album e del singolo "Loser" tramite questo reel, nel quale Puth ha presentato le 12 tracce che mostrano l'evoluzione dell’artista rispetto ai precedenti progetti.

Con "Loser" l'artista racconta una delle tante sfaccettature che vuole trasmettere.

