Tiziano Ferro svela i duetti del suo nuovo album

Tiziano Ferro ha svelato con un post su Instagram i duetti del suo nuovo album "Il mondo è nostro", in uscita il prossimo 11 novembre. Sono cinque in tutto. Ecco i protagonisti.

Il primo è il rapper romano Thasup con il brano "R()t()nda", canzone già nota perché contenuta nell'ultimo disco del producer. Poi c'è Caparezza in "L'angelo degli altri e di sé stesso", una delle voci più amate dalla critica.

Terza Ambra Angiolini con "Ambra/Tiziano". Tiziano non ha mai nascosto che l'attrice, cantante e conduttrice è tra i suoi miti dell'adolescenza. La quarta collaborazione è con il cantautore Roberto Vecchioni, il professore, che si cimenta in "I miti". Per finire c'è il duetto con Sting in "For Her Love" .

Tredici in tutto le canzoni di questo nuovo progetto, che uscirà anche in versione spagnolo e da cui è stato tratto il singolo "La vita splendida", brano scritto dall'artista con la collaborazione di Brunori SAS e Dimartino. L'album arriva a distanza di 3 anni dal precedente "Accetto miracoli" e Tiziano lo descrive come il più complesso della sua vita.

La tracklist completa:

01 Il Paradiso Dei Bugiardi

02 Il Mondo È Nostro

03 La Vita Splendida

04 Addio Mio Amore

05 La Prima Festa del Papà

06 r()t()nda (con Thasup)

07 Mi Rimani Tu

08 A Parlare Da Zero

09 L?Angelo Degli Altri E Di Sé Stesso (con Caparezza)

10 Ambra/Tiziano (con Ambra Angiolini)

11 I Miti (con Roberto Vecchioni)

12 Quando Io Ho Perso Te

13 For Her Love (Sempre Amata)