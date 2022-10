Amy Winehouse avrebbe dovuto scrivere la canzone principale per un film di James Bond

Amy Winehouse avrebbe dovuto comporre la canzone principale per un film della celebre saga cinematografica dedicata a James Bond. A rivelarlo è stata la produttrice della saga, Barbara Broccoli.

A rivelare la notizia è il documentario "The Sound of 007", che racconta le vicende dietro le canzoni che furono i temi portanti delle colonne sonore dei film di Bond. La Broccoli aveva voluto Amy Winehouse per il tema principale di "Quantum Of Solace" (2008), il primo film interpretato da Daniel Craig.

La Broccoli ha anche rivelato al magazine Entertainment Weekly che quell'incontro con Amy fu "davvero, davvero angosciante... Amy non era al suo meglio, era emotivamente fragile... si poteva facilmente intuire come mai fosse in grado di scrivere canzoni così toccanti, era molto profonda, ma molto molto tragica... Che incredibile talento, che incredibile voce, che incredibile persona. Ma era, ed è stato tutto, così triste".

Amy non scrisse la canzone e al suo posto fu convocata Alicia Keys, che compose insieme a Jack White "Another Way to Die"

