Jennifer Lopez adesso fa la scrittrice

Nuova avventura per Jennifer Lopez, che adesso si dà alla scrittura. E pubblica un libro per bambini. J.Lo lo ha scritto insieme al noto attore e conduttore televisivo Jimmy Fallon.

Il libro, in uscita l'11 ottobre, si intitola "Pollo: A Bilingual Playtime Adventure" ed è bilingue, per insegnare ai più piccoli un po' di spagnolo e d'inglese.

La Lopez ha dichiarato: "Sono così contenta di vedere pubblicato il mio primo libro per bambini. Ancora di più di poter collaborare con Jimmy". Da parte sua Fallon, che ha già scritto molti volumi per bambini, ha aggiunto: "Ho sempre voluto fare qualcosa con Jennifer Lopez. Una delle tante cose che amo di lei è quanto sia fantastica come madre. Dato che siamo entrambi genitori, abbiamo pensato che un libro per bambini sarebbe stato perfetto. Con 'Pollo' è divertente ed educativo. E i miei insegnanti di spagnolo del liceo saranno davvero colpiti nello scoprire che sto insegnando ai bambini a parlare spagnolo con Jennifer Lopez".

J.Lo non è del tutto nuova alla scrittura. Nel 2014 aveva infatti pubblicato la sua autobiografia, "Vero amore", in cui parlava della fine del suo matrimonio con Marc Anthony, del rapporto con i figli, del suo dolore e della riconquista della serenità anche grazie al Dance Again World Tour. Adesso, con questo nuovo libro, si cambia del tutto umore...

(Foto Getty Images)