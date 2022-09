Depeche Mode: novità in arrivo a breve!

Buone notizie per i fan dei Depeche Mode. La band sta infatti pubblicando sulle sue pagine social alcune foto che fanno sperare in una bella sorpresa a breve in arrivo.

Poco tempo fa, Dave Gahan e Martin Gore avevano postato uno scatto mentre si trovavano in studio di registrazione. Ada accompagnare l'immagine, la frase "Trovare stabilità in ciò che conosciamo e amiamo, concentrarci su ciò che dà significato e scopo alla vita". I Depeche erano infatti ancora profondamente scossi dalla prematura scomparsa del compagno di band Andy Fletcher, venuto improvvisamente a mancare il 26 maggio di quest'anno.

Adesso, sui social dei Depeche sono state pubblicate, nell'ordine, la foto di un microfono e quella di uno studio di registrazione, con la scritta 4.10.2022.

Qualcosa è dunque in arrivo. Se si tratterà di un singolo o di un intero album, non è ancora possibile sapere...

(foto Getty Images)