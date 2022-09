Madonna irresistibile al compleanno del figlio David

Madonna ama molto le feste di compleanno. Così, dopo i festeggiamenti per i suoi 64 anni in Sicilia, che sono stati un vero tripudio di barocco ed eccessi, adesso è la volta del party per il figlio David Banda.

Il ragazzo ha compiuto 17 anni e mamma Madonna gli ha organizzato un party davvero scintillante. L'ispirazione era Anni Settanta, in stile Disco, tra luci stroboscopiche e tanti, tanti diamanti.

David indossava un completo in paillettes verdi, collane con diamanti, pelliccia e zeppe argentate. Madonna shorts e camicia con strass e piume. Anche le sorelline di David, Mercy, Esther e Stelle erano al party.

