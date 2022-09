Mina torna a farsi vedere!

Dopo tanti anni lontana dalle telecamere, Mina potrebbe tornare a mostrarsi al pubblico. Non salirà su un palco, no, e nemmeno farà un collegamento dalla sua casa di Lugano. La Tigre di Cremona lo farà invece con un documentario girato in studio che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Il figlio, portavoce e factotum della cantante, Massimiliano Pani, assicura che ci siamo: “L’uscita sarà un evento. Questo documentario permetterà al pubblico di tornare a vedere Mina in faccia. E non solo per pochi secondi. Sarà un’operazione mastodontica simile a quella fatta da Peter Jackson con i Beatles per ‘Get Back’".

I filmati che andranno a comporre il documentario, in quattro episodi, sono tratti da cento ore di girato inedito risalente al 2001, l’anno in cui Mina accettò di essere ripresa dalle telecamere nel suo studio a Lugano: da quelle sessioni fu tratta una clip che fece registrare 20 milioni di contatti (un record, per l’epoca) e il dvd “Mina in studio”.

Pani racconta: “Per cinque giorni riprendemmo tutto quello che fece Mina in sala d’incisione, insieme ai suoi musicisti, ma di tutto quel materiale pubblicammo solo una piccolissima parte. Il documentario è un racconto completo, che ritrae non solo dell’artista, ma anche la donna”.

E il documentario non è l’unica novità che riguarda la straordinaria cantante ottantaduenne. Mentre continuano a rincorrersi voci secondo cui Amadeus starebbe cercando di riportarla in qualche modo al Festival di Sanremo, pare che Mina stia per pubblicare un nuovo album di inediti, a cinque anni dall’ultimo e che dovrebbe uscire a gennaio!

