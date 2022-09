Ed Sheeran ha scritto una canzone per i Pokémon

Qualche sospetto c'era già. Da un po' di tempo Ed Sheeran pubblicava sui suoi social video in cui era circondato dai Pokémon, in cui cantava con i Pokémon, in cui ruzzolava tra i Pokémon. Be', adesso l'artista ha rivelato che pubblicherà una canzone dedicata a questi personaggi. Si intitola “Celestial” ed è in arrivo il 29 settembre.

Ed Sheeran ha raccontato con queste parole tutta la sua passione per i Pokémon: “Ho iniziato con le carte dei Pokémon quando la mania ha colpito la mia scuola elementare, quando avevo circa 7 anni, poi il programma televisivo era in TV, quindi provavo a registrarlo sulla stessa VHS ogni settimana. Dopo questo io e mio fratello abbiamo condiviso un game boy e Pokémon blu. Ho preso un Game Boy Color con Pokémon giallo per il mio 8° compleanno, dire che ero ossessionato è un eufemismo”.

E non solo: “Flash forward di me a 31 anni. Ho ancora lo stesso colore del game boy e gioco ancora a Pokémon argento sui voli a lungo raggio. Li adoro davvero. Da bambino mi hanno offerto una vera fuga in un mondo fantastico che sembrava andare avanti e avanti, e nella vita adulta è la nostalgia che mi fa sentire di nuovo un bambino. Ho incontrato le persone dei Pokémon quando ero in viaggio in Giappone e abbiamo scherzato sul fatto che scrivessi una canzone per loro. Ma ora eccoci qui. Celestial uscirà giovedì prossimo e il video è incredibilmente sorprendente, animato dalle persone incredibili dei Pokémon. Lo adoro, lo amerete”.

