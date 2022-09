Phil Collins: la ex moglie Oriane ha giurato il falso

La contesa tra Phil Collins e la ex moglie Oriane Cevey si arricchisce di un nuovo colpo di scena.

Questa, in breve, la vicenda: il matrimonio tra Phil e Oriane (da cui sono nati Matthew e Nicholas) dura dal 1999 al 2007. La coppia torna insieme nel 2015, ma nel 2020 Oriane lascia Phil e sposa il chitarrista Thomas Bates (da cui divorzia un anno dopo). Oriana sostiene che Phil, dopo aver venduto la sua splendida villa di Miami, le abbia promesso la metà del ricavato (la dimora è stata venduta per 40 milioni di dollari). Phil nega con decisione. La questione si è dunque trasferita in Tribunale.

Ed è proprio il Tribunale che adesso ha accusato Oriane di falsa testimonianza, per giunta sotto giuramento. La Cevey ha già perso la causa per ottnere la cifra richiesta a Collins e adesso è davvero nei guai. Il giudice Alan Fine ha scritto nella sentenza che Oriane "è stata volutamente ingannevole durante tutto il processo, mentendo di continuo alla Corte sotto giuramento". Ha anche aggiunto che la Cevey ha violato per ben 10 volte le disposizioni della Corte. Vedremo adesso cosa accadrà alla donna.

