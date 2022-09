Elton John ricorda quando danzò con la Regina Elisabetta

Elton John ha nuovamente ricordato la Regina Elisabetta II sulle sue pagine social. La Sovrana è scomparsa l'8 settembre e ancora viva è l'emozione che ha destato nel mondo la notizia della sua morte.

Nel giorno dei funerali, che si sono svolti il 19 settembre, Elton John ha voluto ricordare Elisabetta II con due bellissime foto e un ricordo davvero speciale. L'artista ha infatti rivelato che il momento che per lui resterà indimenticabile è quello in cui danzò con la Regina sulle note di "Rock Around The Clock" al castello di Windsor.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elton John (@eltonjohn)

"Mi unisco al mondo intero nel ricordare Sua Maestà la Regina", ha scritto Elton "I mie ricordi di lei sono pervasi da gioia e ammirazione. La Regina mi ha onorato conferendomi un CBE (Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico, n.d.r.), un cavalierato e l'Ordine dei Compagni d'Onore. Sono stato tanto fortunato da esibirmi a tre dei suoi Giubilei, che sono sempre stati esperienze gioiose e che regalano una vera sensazione di modestia. Ma c'è un momento, davvero privato, che ricorderò con maggiore intensità: quando abbiamo ballato insieme sulle note di 'Rock Around The Clock' al castello di Windsor e ho sperimentato di prima mano quanto fosse spiritosa e cordiale. Ha servito con grazia e dedizione, e sarà profondamente rimpianta".

(foto Getty Images)