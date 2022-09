Michael Bublé: solo con Radio Monte Carlo acquisti in anteprima i biglietti per i concerti italiani del suo Higher Tour 2023. Scopri come!

Michael Bublé tornerà nel nostro paese con il suo Higher Tour 2023 per 2 attesissime date:

sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023 - Milano, Mediolanum Forum (Assago)

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

La gioia e l'emozione dei fan sono davvero grandi. E, a rendere ancora più entusiasmante l'annuncio, ecco una bella notizia: sarà possibile acquistare gli ambitissimi biglietti grazie a una prevendita esclusiva proprio grazie a Radio Monte Carlo!

Come fare? Vi basta visitare il nostro sito www.radiomontecarlo.net dal 21 settembre 2022 alle 10.00.

Vi spiegheremo come fare per acquistare in anteprima esclusiva i biglietti per i concerti di Michael Bublé.

Ricordate: solo sul sito di Radio Monte Carlo, dal 21 settembre alle ore 10.00 alle 23.59 del 22 settembre 2022 è possibile acquistare in anteprima i biglietti per i concerti italiani di Michael Bublé.

Vi aspettiamo!!!