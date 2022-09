I Duran Duran rendono omaggio alla Regina Elisabetta: il video

Anche i Duran Duran hanno reso omaggio alla Regina Elisabetta, alla triste notizia della sua scomparsa.

La band si era anche esibita in onore della Sovrana per il Giubileo di platino, a giugno.

Venerdì 9 settembre i Duran Duran erano a Los Angeles, per il loro tour. Il gruppo ha dedicato una canzone alla Regina. Prima di eseguire "Save A Prayer", Simon le Bon si è rivolto al pubblico dell'Hollywood Bowl: "Come sapete, è un momento molto triste per molti cittadini britannici e anche per molte persone nel mondo, e vorremmo dedicare un nostro omaggio personale alla Regina Elisabetta II. Se volete unirvi a noi e mostrare il vostro rispetto, prendete i vostri smartphone, accendete la luce e e inondate questo stadio con tanta luce per la Regina. Diciamole arrivederci".

Questo il video:

Duran Duran honored Queen Elizabeth II at Hollywood Bowl w/"Save A Prayer"



“It’s a real sad time for a lot of us Brits & a lot of other people around the world, & we would like to make our own tribute to Queen Elizabeth II,” Simon Le Bon said, asking crowd to light up phones pic.twitter.com/iCA5wk8poW