Shakira adora davvero il suo papà

Shakira è molto legata al suo papà, William Mebarak Chadid (scrittore e gioielliere statunitense nato New York e di origini libanesi) e gli ha dedicato sui social parole davvero affettuose per i suoi 91 anni: "Buon compleanno all'eroe della mia vita! Papà, hai avuto il Covid, due cadute e hai subito due operazioni. Sono avvenute molte cose quest'anno ma tu, a 91 anni, continui ancora a insegnarmi ogni giorno come essere forte e l'amore senza limiti".

Shakira aveva già assistito amorevolmente il padre dopo che quest'ultimo aveva subito un trauma cranico a causa di una caduta e aveva scritto sui social "Con il mio papà dimesso dall'ospedale, già a casa e in miglioramento, aiutandolo con la sua stimolazione cognitiva dopo il trauma. Grazie a tutti per averci ricoperto del vostro immenso amore".

Ancora altre volte l'artista aveva ricordato il padre nei suoi social: "Ci hai insegnato ad alzarci dopo ogni caduta e questa volta sappiamo che lo farai di nuovo. Ti vogliamo bene", e anche "Caro papà, hai illuminato il mio cammino. Mi hai mostrato che la vita è aperta e profonda come un mare e così hai dato senso alla mia, inondandola della tua allegria. Sei la mia ispirazione, il mio complice, il mio migliore amico. Ti amo con tutta me stessa. La tua bambina"

La madre di Shakira è Nidia del Carmen Ripoll Torrado, colombiana di origini spagnole e italiane.

Shakira ha avuto due figli (Milan, nato nel 2013, e Sasha, nel 2015) dalla relazione con l'ex Gerard Piqué.

(Foto Getty Images)