Regina Elisabetta: ecco le canzoni che ha ispirato

La Regina Elisabetta si è spenta l'8 settembre 2022 all'età di 96 anni e ha lasciato un vuoto incolmabile. La sua figura ha caratterizzato, nei 70 anni di Regno, anche la cultura popolare, tra cinema, musica e televisione.

Ecco le canzoni più celebri che ha ispirato (per non parlare della celeberrima band che proprio Queen, regina, ha deciso di farsi chiamare)...

The Beatles, “Her Majesty” (1969)



Tratta dall'album "Abbey Road". Il testo di Paul Mc Cartney definisce la Regina Elisabetta "a pretty nice girl", una ragazza davvero graziosa.

Sex Pistols, “God Save The Queen” (1977)

Canzone punk davvero celebre, con tanto di copertina passata alla storia per l'immagine della Regina con occhi e bocca bendati.

Leon Rosselson, “On Her Silver Jubilee” (1979)

Il brano è caustico e parla della ricchezza della Sovrana.

The Smiths, “The Queen Is Dead” (1986)

Altra canzone che attacca la figura della Sovrana e l'idea della monarchia.

The Pet Shop Boys, “Dreaming of the Queen” (1993)

La canzone parla di una pausa tè con la Regina Elisabetta e Lady Diana

Gary Barlow, “Sing” (2012)

Scritta con Andrew Lloyd Webber per il Giubileo di Diamante, è stata cantata per l'occasione da artisti in arrivo da tutto il Commonwealth.

(Foto Getty Images)