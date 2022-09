Un'irriconoscibile Madonna balla in piazza a New York. E arriva pure la polizia

Madonna era davvero irriconoscibile nella sua ultima apparizione per le strade di New York. L'artista aveva capelli ramati, sopracciglia sottilissime e incarnato diafano. Insieme a lei, la giovane rapper emergente Tokischa.

La coppia danzava all'angolo tra West 175th Street e Audubon Avenue, e una piccola folla si era radunata tutt'intorno. Madonna e Tokischa stavano girando il video della canzone che le vede collaborare insieme, "Hung Up,".

Non tutti però hanno apprezzato l'esibizione. Alcuni residenti della zona hanno chiesto l'intervento della polizia per far cessare il rumore e la confusione. Cos', gli uomini in divisa sono accorsi prontamente e hanno invitato Madonna e Tokischa a girare le loro immagini da qualche altra parte, in un locale al chiuso.

(foto Getty Images)