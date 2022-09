Adele ha sposato Rich Paul? C'è chi crede di sì

Forse è tempo di matrimoni segreti. Dopo Jennifer Lopez, che quest'estate ha sposato con estrema discrezione il suo ben Affleck a Las Vegas (ma poi si è rifatta con una mega-cerimonia in Georgia), adesso forse è la volta di Adele.

Secondo numerosi fan, Adele avrebbe infatti sposato il suo fidanzato Rich Paul. La prova? Una foto, pubblicata dalla stessa artista nelle sue pagine social. Nell'immagine, Adele mostra orgogliosa il premio Emmy vinto per il concerto televisivo "Adele: One Night Only". Guardando bene, sul tavolo vicino al premio, si vede la scatola di un gioco da tavola personalizzato con la scritta "The Paul's".

Sarà vero? Adele non ha mai fatto mistero del suo grande amore per il fidanzato. Aveva già dichiarato: "Non sono mai stata così innamorata in vita mia... Sono letteralmente ossessionata da lui", rivelando anche: "Sono una casalinga e una matriarca, e una vita stabile aiuta la mia musica. Anche se per il momento sono concentrata su Las Vegas... Sicuramente voglio altri figli".

Vincendo l'Emmy Adele si avvicina a ottenere lo status di EGOT, ovvero di artista che si è aggiudicata i premi più prestigiosi (appunto, come indica la parola EGOT, Emmy, Grammy Oscar e Tony Award). John Legend è già EGOT. Ad Adele manca solo il Tony...

(Foto Getty Images)