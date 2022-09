Rihanna dà una mano ai camerieri del ristorante dove ha cenato

Spesso le celebrità si concedono innumerevoli capricci, ma Rihanna ha da poco dimostrato di avere buon cuore e piedi per terra.

L'artista aveva infatti deciso di concedersi una serata speciale con le amiche in un celebre ristorante di New York, il Caviar Russe. Rihanna aveva chiesto di fermarsi dopo l'orario di chiusura del locale, per uno spunto a base di champagne e sushi con le sue sei amiche. La star naturalmente ha pagato per questo extra, ma ha voluto aggiungere un gesto davvero gentile, del tutto spontaneamente.

Infatti, dopo aver finito lo spuntino, ha aiutato personalmente i camerieri del ristorante a riordinare il locale. A raccontarlo al magazine Page Six è stata una fonte, rimasta anonima, che ha riferito come Rihanna sia stata “vista mentre aiutava i camerieri a pulire e a rimettere a posto gli sgabelli del locale dato che era rimasta fino a così tardi”.

